"Не мог дышать". Что случилось с вратарем "Ювентуса" Щенсным

Голкипер "Ювентуса" Войцех Щенсный был заменен из-за боли в груди по ходу матча со "Спортингом" в 1/4 финала Лиги Европы (1:0) и покинул поле в слезах. Почему это произошло и какие результаты показало обследование после матча - расскажем в тексте Vesti.kz.

В концовке первого тайма Щенсный схватился за грудь, после чего на газон вышли медики туринского клуба. Главный тренер "Юве" Массимилиано Аллегри заменил поляка на 43-й минуте, вместо него вышел Маттиа Перин.

🇵🇱💪 Wojciech Szczęsny was forced off for Juventus after having chest pains mid-match.



He was experiencing palpitations after medical checks: everything is now okay, reports @romeoagresti. pic.twitter.com/WBtK7vK9hX