В английском футболе состоялось историческое событие

Впервые в истории английского футбола "Тоттенхэм" закончит тур на первом месте, а "Арсенал" - на последнем, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Тоттенхэм" на своем поле обыграл "Уотфорд" со счетом 1:0, одержал третью победу подряд в АПЛ и вышел в лидеры. И уже ни один клуб не сможет сместить "шпор" с первого места по итогам третьего тура.

Таким образом, впервые в истории английского футбола "Тоттенхэм" закончит тур на первом месте, а "Арсенал" - на последнем. "Канониры" не набрали ни одного очка в этом сезоне и даже не забили ни одного гола.

1 - For the first time in top-flight history, Tottenham Hotspur will end the day top at the same time as Arsenal ending the day bottom of the table. Parallel. pic.twitter.com/Z926RdCCMa