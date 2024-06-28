WTA "кинул" Рыбакину и Швентек

Женская теннисная ассоциация (WTA) не включила в топ-15 лучших игроков на траве, четвертую ракетку мира Елену Рыбакину, представляющую Казахстан, передает Vesti.kz со ссылкой на Championat.com.

При этом, Елена становилась победительницей Уимблдона в 2022-ом году. Стоит отметить, что в списке лучших нет и первой ракетки мира - полячки Иги Швентек.

Полный список из 15 теннисисток выглядит следующим образом:

1. Онс Жабер (Тунис)

2. Маркета Вондроушова (Чехия)

3. Екатерина Александрова (Россия)

4. Елена Остапенко (Латвия)

5. Арина Соболенко (Беларусь)

6. Джессика Пегула (США)

7. Мэдисон Кис (США)

8. Плишкова (Чехия)

9. Кэйти Бултер (Великобритания)

10. Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия)

11. Людмила Самсонова (Россия)

12. Дарья Касаткина (Россия)

13. Кори Гауфф (США)

14. Донна Векич (Хорватия)

15. Вероника Кудерметова (Россия)