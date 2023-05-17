Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Рекламный материал
Новости спорта Теннис WTA
Комментарии

Как Рыбакина сыграет с первой ракеткой мира, а Джокович - с "чудо-мальчиком"?  

Как Рыбакина сыграет с первой ракеткой мира, а Джокович - с "чудо-мальчиком"?  
©Olimpbet

Эксперты Olimpbet составили коэффициенты на четвертьфинальные матчи престижного грунтового "тысячника". Серьезная битва ждет Елену Рыбакину, которой досталась Ига Швентек. 

Ига Швентек (Польша) – Елена Рыбакина (Казахстан). 18 мая, 00:30

Елена Рыбакина никогда еще не доходила на турнире в Риме так далеко. Но с сеткой ей откровенно не повезло. В четвертьфинале первой ракетке Казахстана, шестой в WTA, досталась первая ракетка мира Ига Швентек. Однозначно, эту встречу не хотелось бы видеть раньше финала.

Да, Рыбакина умеет творить сенсации и вытаскивать сложные матчи. Но сегодня любая оппонентка в игре против представительницы Польши будет считаться аутсайдером. Швентек на грунте играет блестяще. А турнир в Риме – ее любимый. Она выигрывала здесь последние два года и намерена защищать и титул, и очки.

К слову, Рыбакина знает, как обыгрывать Швентек: в личных встречах она ведет 2:1. Вероятно, и на этот раз казахстанка, громящая всех на своем пути, как минимум, окажет серьезное сопротивление.

Аналитики Olimpbet в этой встрече отдают предпочтение все же первой ракетке мира – П1 – 1.19, П2 – 5.07. Коэффициент на точный счет 2:0 – 1.52.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Новак Джокович (Сербия) – Хольгер Руне (Дания). 17 мая, 17:00 (время Астаны)

В мужском одиночном разряде первый полуфиналист в Риме выявится во встрече между первой и седьмой ракетками мира. Джокович в 1/4-ю прошел легко, переиграв Кэмерона Норри (6-3, 6-4). Руне же, чтобы обыграть Алексея Попырина, понадобилось три сета (6-4, 5-7, 6-4).

Интересно, что и серб, и датчанин в этих встречах проиграли только по одному гейму на своих подачах. Оба теннисиста набрали хороший ход. При этом у Руне не будет психологического давления перед звездностью соперника. Полгода назад они встречались в финале турнира в Париже, и серб проиграл, причем датчанину на тот момент было всего 19.

До этого же Руне выбил своего ровесника из Испании Карлоса Алькараса. И, забрав награду, получил прозвище "чудо-мальчик". Да, в Париже соперники играли на харде. Но на грунте оба выступают прекрасно, поэтому совершенно точно стоит ожидать интересный матч.

Эксперты Olimpbet уверены, что именно Джокович, который идет к защите титула, станет первым полуфиналистом – П1 – 1.35, П2 – 3.31. Можно ожидать, что матч будет упорный – Тот (21.5) Б – 1.81.

Каспер Рууд (Норвегия) – Франсиско Черундоло (Аргентина). 17 мая, 23:00

Оба теннисиста неплохо играют на грунте. Рууд, четвертая ракетка мира, по пути выбил из борьбы казахстанца Александра Бублика. Черундоло хоть и занимает в рейтинге лишь 31-е место, всего месяц назад переиграл норвежца на турнире в Барселоне, не дав ему выйти в четвертьфинал.

При этом в Риме у теннисистов были соперники разного уровня. И Рууд только с Бубликом испытал серьезные проблемы. Норвежец, находясь в хорошей форме, вообще редко играет дольше двух сетов, тогда как его оппонент, напротив, очень часто проводит затяжные матчи.

В Olimpbet фаворитом считают четвертую ракетку мира – П1 – 1.66, П2 – 2.27. Коэффициент на то, что между теннисистами развернется на грунте борьба, и Рууд выиграет по итогам трех сетов – 3.85.

Кстати, трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet. Регистрируйтесь, открывайте раздел "Трансляции Live" и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Olimpbet Букмекеры Рыбакина Елена WTA Казахстан Джокович Новак

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 15:28
WTA
©Olimpbet Как Рыбакина сыграет с первой ракеткой мира, а Джокович - с "чудо-мальчиком"?  
Сегодня , 15:17
WTA
©instagram.com/iga.swiatek Первая ракетка мира сделала заявление о матче с Рыбакиной на турнире в Риме
Сегодня , 09:15
WTA
©WTA Indian Wells Превью и прямая трансляция матча Рыбакина - Швентек на турнире в Риме
Вчера , 20:21
WTA
©twitter.com/iga_swiatek Первая ракетка мира стала соперницей Рыбакиной на турнире в Риме
Вчера , 08:28
WTA
©Mutua Madrid Open В WTA отреагировали на успех Елены Рыбакиной
15 мая, 23:57
WTA
©puntodebreak.com Видеообзор победного матча Рыбакиной на "Мастерсе" в Риме
15 мая, 21:23
WTA
©instagram.com/lenarybakina Елена Рыбакина поднялась на рекордное место в мировом рейтинге
15 мая, 21:03
WTA
©Vesti.kz/Турар Казангапов Елена Рыбакина вышла в 1/4 финала "Мастерса" в Риме
15 мая, 16:32
WTA
© Решающая неделя "мастерса" в Риме – в раскладах от Olimpbet
14 мая, 23:57
WTA
©Mutua Madrid Open Рыбакина вышла в 1/8 финала грунтового "Мастерса" в Риме
13 мая, 14:44
WTA
©instagram.com/lenarybakina/iga.swiatek/sabalenka_aryna Рыбакина? Экс-тренер сестер Уильямс назвал самую стабильную теннисистку на данный момент
13 мая, 10:17
WTA
©ktf.kz WTA отреагировала на исход матча с участием Рыбакиной
13 мая, 08:20
WTA
© Рыбакина стартовала с победы на турнире в Риме
12 мая, 15:47
WTA
© Возвращение Рыбакиной и битва Бублика: первые ракетки Казахстана сыграют в Риме
12 мая, 11:15
WTA
©Mutua Madrid Open Прямая трансляция и анонс матчей Рыбакиной и еще двух казахстанцев на крупном турнире в Риме
11 мая, 20:24
WTA
©ktf.kz Казахстанская теннисистка получила жесткую оценку за выступление на "Мастерсе" в Риме
11 мая, 18:56
WTA
©instagram.com/yulia_putintseva Казахстанскую теннисистку разгромили на турнире в Риме
11 мая, 16:15
WTA
©instagram.com/lenarybakina Елена Рыбакина рассказала о трудностях перед грунтовым сезоном
11 мая, 11:10
WTA
©instagram.com/lenarybakina "Сверкнула длинными ножками". В России восхитились Еленой Рыбакиной
10 мая, 23:11
WTA
©instagram.com/yulia_putintseva Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Риме
10 мая, 13:17
WTA
©Olimpbet Путинцева и Бублик в Риме: расклады от Olimpbet
10 мая, 13:03
WTA
©Internazionali bnl d'italia Жесткая конкуренция и призовые в миллиарды тенге. С кем сыграют казахстанские теннисисты в Риме?
10 мая, 11:22
WTA
©instagram.com/lenarybakina Определилось место Елены Рыбакиной в рейтинге по призовым за сезон
9 мая, 11:40
WTA
©Mutua Madrid Open С кем сыграет Рыбакина в первом матче на крупном турнире в Риме?
8 мая, 14:44
WTA
©Vesti.kz/Турар Казангапов Объявлено место Елены Рыбакиной в чемпионской гонке
8 мая, 09:47
WTA
©instagram.com/lenarybakina Бывший тренер Серены Уильямс включил Елену Рыбакину в "большую тройку"
8 мая, 08:48
WTA
©Vesti.kz/Турар Казангапов Новый рекорд. Елена Рыбакина официально поднялась в мировом рейтинге
4 мая, 17:09
WTA
©Olimpbet На турнире WTA в Мадриде определятся финалистки
3 мая, 19:12
WTA
©instagram.com/lenarybakina Елене Рыбакиной предрекли историческое достижение в 2023 году
3 мая, 16:53
WTA
© Швентек, Алькарас и Пегула бьются за выход в полуфиналы в Мадриде

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus