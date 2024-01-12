В России поразились сенсационным поражением Рыбакиной в Аделаиде

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 10:00
©Adelaide International

Известный спортивный российский сайт "Чемпионат" высказался о матче казахстанки Елены Рыбакиной в 1/4 финала турнира WTA 500 Adelaide International в Аделаиде (Австралия), сообщают Vesti.kz.

Лучшая теннисистка Казахстана и третья ракетка мира сенсационно уступила сенсационно уступила 21-й ракетке мира россиянке Екатерине Александровой - 3:6, 3:6.

"Вот так сенсация!", - гласит заголовок статьи.

"Екатерина Александрова и Елена Рыбакина закрывали программу игрового дня на центральном корте соревнований в Аделаиде. Чемпионка Уимблдона-2022 подходила к противостоянию с россиянкой с серией из шести побед, которая началась ещё неделей ранее в Брисбене.

При этом именно Александрова вела по личным встречам со счётом 2-1 у представительницы Казахстана. Все предыдущие матчи между девушками состоялись в 2020-м, то есть больше чем за год до триумфа Рыбакиной на травяном мэйджоре. Екатерина выиграла в финале Шэньчжэня и в первом круге турнира, который формально назывался соревнованием в Цинциннати, но фактически из-за пандемии прошёл на кортах US Open, а Елена уверенно победила в Риме. При этом на харде, соответственно, обе игры остались за россиянкой.

Новое противостояние началось с того, что Александрова повела с двумя брейками. 29-летняя уроженка Челябинска действовала на корте максимально активно и широко. Постепенно Елена прибавила в агрессии и выиграла три гейма подряд, но в концовке Екатерина всё же дожала соперницу, забрав сет со счётом 6:3. Рыбакина впереди по ударам навылет - 11:10, но и невынужденных ошибок у неё оказалось намного больше - 14:7.

Вторая партия началась по схожему сценарию: Александрова снова повела с двойным брейком. Не успела победительница недавнего турнира в Брисбене оглянуться, как на табло горели неприятные 0:5. Третья ракетка мира взяла три гейма подряд и даже имела шанс сделать счет 4:5, но Александрова собрала все свои силы и ушла с 0:40 в важном девятом гейме сета. Россиянка добилась победы со счётом 6:3, 6:3 за 1 час 31 минуту и за выход в финал Аделаиды сразится с Остапенко. Касаткина, в свою очередь, сыграет с Джессикой Пегулой", - пишет сайт.

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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