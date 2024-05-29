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Новости спорта Теннис WTA
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В России отреагировали на скандал с Рыбакиной. Она разозлила журналистов

В России отреагировали на скандал с Рыбакиной. Она разозлила журналистов
©ktf.kz

Обозреватель российского "Чемпионата" Сергей Емельянов прокомментировала инцидент, произошедший с лучшей теннисисткой Казахстана Еленой Рыбакиной на пресс-конференции после победного матча на Открытом чемпионате Франции, сообщает Vesti.kz.

Напомним, что после победы над бельгийкой Грет Миньен (6:3, 6:2) в первом круге Ролан Гаррос Рыбакина во время пресс-конференции была раздражена однотипными вопросами журналистов.

Поведение казахстанки стали бурно обсуждать в Сети: кто-то встал на защиту четвертой ракетки мира, а кто-то посчитал ее поведение неприемлемым.

"Со своей стороны замечу, что в принципе каждая высказанная точка зрения в этой дискуссии имеет право на жизнь. Если Рыбакиной уже к 24 годам надоело отвечать на одни и те же вопросы (а в большинстве своем вопросы на пресс-конференциях неделю за неделей действительно повторяются), то это исключительно ее право. Никто не может заставить профессионального спортсмена отвечать интересно и развернуто, если он считает, что это ему не нужно для построения успешной карьеры.

Но в таком случае и самой теннисистке не стоит предъявлять претензии после отправления ее на второстепенные корты и на недостаточное внимание к себе. Так будет честно. В теннисной индустрии все взаимосвязано, и настраивать против себя ведущих теннисных журналистов не лучший способ продвигать свой бренд. Условного Роджера Федерера любил весь мир не только за его теннисные победы, но и за то, как он вел себя на корте и вне его.

В этом году Елену в Париже должен ждать длинный путь, и будет очень интересно посмотреть, как в дальнейшем поведет себя представительница Казахстана на пресс-конференциях. Может быть, после завершения матча первого круга у нее просто болела голова и она была банально не в настроении. Или теперь это ее осознанная линия поведения", - отметил Емельянов.

 

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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