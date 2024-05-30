Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Теннис WTA
Комментарии

Легенда тенниса заступилась за Рыбакину после скандала

Легенда тенниса заступилась за Рыбакину после скандала
©rolandgarros.com

18-кратная победительница турниров "Большого шлема" и экс-первая ракетка мира американка Крис Эверт выступила в защиту казахстанки Елены Рыбакиной после скандала на Открытом чемпионате Франции (Ролан Гаррос), сообщают Vesti.kz.

Напомним, на старте турнира Рыбакина обыграла бельгийку Грет Миннен в двух партиях (6:2, 6:3). На послематчевой пресс-конференции четвертая ракетка мира из Казахстана выразила разочарование по поводу одинаковых вопросов. После этого болельщики в соцсетях обрушились с критикой Рыбакину за ее "резкие" ответы.

Однако Эверт не согласилась с недовольством фанатов:

"Что? Вы называете это резким? Боже, вы, ребята, преувеличиваете…", - написала Эверт в комментариях к видео пресс-конференции Рыбакиной.

Добавим, что сегодня, 30 мая, Рыбакина проведет свой второй матч на Ролан Гаррос. Ее соперницей будет 50-я ракетка мира Аранча Рус из Нидерландов. Прямая трансляция доступна здесь.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Ролан Гаррос теннис

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus