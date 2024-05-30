Легенда тенниса заступилась за Рыбакину после скандала

18-кратная победительница турниров "Большого шлема" и экс-первая ракетка мира американка Крис Эверт выступила в защиту казахстанки Елены Рыбакиной после скандала на Открытом чемпионате Франции (Ролан Гаррос), сообщают Vesti.kz.

Напомним, на старте турнира Рыбакина обыграла бельгийку Грет Миннен в двух партиях (6:2, 6:3). На послематчевой пресс-конференции четвертая ракетка мира из Казахстана выразила разочарование по поводу одинаковых вопросов. После этого болельщики в соцсетях обрушились с критикой Рыбакину за ее "резкие" ответы.

Однако Эверт не согласилась с недовольством фанатов:

"Что? Вы называете это резким? Боже, вы, ребята, преувеличиваете…", - написала Эверт в комментариях к видео пресс-конференции Рыбакиной.

Добавим, что сегодня, 30 мая, Рыбакина проведет свой второй матч на Ролан Гаррос. Ее соперницей будет 50-я ракетка мира Аранча Рус из Нидерландов. Прямая трансляция доступна здесь.