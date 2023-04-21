"Больше не будет представлять угрозы". Польский журналист - о поражении Рыбакиной в Штутгарте

Польский журналист Radiozet.pl Кшиштоф Собчак высказался о поражении казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной на турнире WTA 500 - Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте (Германия), передают Vesti.kz.

Рыбакина второй год подряд проигрывает во втором круге турнира в Штутгарте. Кроме того, она во второй раз за два с половиной месяца уступила бразильянке Беатрис Хаддад-Майе.

"Рыбакина больше не будет представлять угрозы для Иги Швентек на турнире WTA 500 в Штутгарте. Казахстанка была вынуждена сняться с матча второго круга с Беатрис Хаддад-Майей из-за травмы спины. Бразильянка вела со счетом 6:1, 3:1.

После победы на "Уимблдоне" Рыбакина проявила себя с лучшей стороны на крупнейших турнирах. Конечно, на US Open-2022 у нее ничего не получилось, и она выбыла в первом круге. Однако в этом году она находится в отличной форме - финалы на Australian Open и в Майами, а также победа в Индиан-Уэллсе говорят сами за себя.

23-летняя Рыбакина быстро стала ночным кошмаром Иги Швентек, таким же, какими не так давно были для нее Мария Саккари или Онс Жабер. В этом сезоне Елена уже трижды обыгрывала Швентек (дважды в официальных матчах WTA).

Ожидалось, что Рыбакина будет самой опасной соперницей Иги Швентек. Грунт - это конек Швентек, тогда как казахстанка только учится играть на этом покрытии, но даже в таких условиях она представляла бы серьезную угрозу. Но пока мы этого не узнаем, так как Елена снялась с соревнований уже на стадии второго круга.

Пока неизвестно, насколько серьезная травма у Рыбакиной", - пишет он в своей статье.

Напомним, что 25 апреля начнется турнир категории WTA 1000 в Мадриде (Испания) - Mutua Madrid Open. Рыбакина изначально планировала сыграть там. Но если она не успеет восстановиться, то может отказаться от участия в турнире.

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