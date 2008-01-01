Первая ракетка Казахстана потеряла одну позицию в обновленном рейтинге WTA

Обновился рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Тройка сильнейших одиночного разряда не претерпела изменений, в ней остались австралийка Эшли Барти (8717 очков), румынка Симона Халеп (7255) и японка Наоми Осака (5780).
При этом первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина
(2696) потеряла одну позицию, опустившись на 19-е место, Юлия Путинцева
(2015) осталась на 27-й позиции, а Зарина Дияс
(928) опустилась с 77-й строчки на 79-ю.
Отметим, что ранее представительниц Казахстана никогда не было
в топ-20 рейтинга WTA.