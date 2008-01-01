Первая ракетка Казахстана потеряла одну позицию в обновленном рейтинге WTA

Первая тройка осталась без изменений.

Елена Рыбакина. Фото: РИА Новости©
Новости спорта Теннис WTA
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Сегодня 12:28
Обновился рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тройка сильнейших одиночного разряда не претерпела изменений, в ней остались австралийка Эшли Барти (8717 очков), румынка Симона Халеп (7255) и японка Наоми Осака (5780). 

При этом первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (2696) потеряла одну позицию, опустившись на 19-е место, Юлия Путинцева (2015) осталась на  27-й позиции, а Зарина Дияс (928) опустилась с 77-й строчки на 79-ю.

Отметим, что ранее представительниц Казахстана никогда не было в топ-20 рейтинга WTA.
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WTA Рыбакина Елена Дияс Зарина Путинцева Юлия
Теннис WTA
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Сегодня 12:28
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