Юлия Путинцева проиграла 131-й ракетке мира на "Ролан Гаррос"

В женской сетке турнира осталась одна казахстанка.

Фото: sportskeeda.com
Новости спорта Теннис WTA
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Сегодня 17:50
Казахстанка Юлия Путинцева не смогла пробиться в третий раунд открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего в Париже, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче второго круга "Ролан Гаррос" Путинцева, занимающая 27-е место в мировом рейтинге, встречалась с 131-й ракеткой мира Надей Подорошкой из Аргентины. Казахстанка проиграла первую партию 6:3, но во второй взяла реванш 6:1. Решающий сет остался за аргентинкой - 6:2.

За два часа  и две минуты 25-летняя Путинцева один раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 23-летняя Подорошка допустила две двойные ошибки и сделала семь брейков. Это была первая официальная встреча теннисисток.

Следующей соперницей Подорошки в Париже будет словачка Анна Шмидлова.

Таким образом, в одиночной сетке турнира осталась только одна представительница Казахстана - Елена Рыбакина. Накануне проиграла Зарина Дияс, которая вместе с Путинцевой продолжит выступление в парном разряде "Ролан Гаррос".
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Путинцева Юлия Ролан Гаррос WTA Дияс Зарина Рыбакина Елена
Теннис WTA
0
Сегодня 17:50
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