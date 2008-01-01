"Ролан Гаррос" назвал Елену Рыбакину восходящей звездой из Казахстана

Официальный твиттер Открытого чемпионата Франции по теннису ("Ролан Гаррос") опубликовал видео о Елене Рыбакиной
, в котором назвал казахстанку восходящей звездой.
В ролике представлена информация о Рыбакиной, а также перечислены ее достижения в 2020 году.
"21-летняя Елена Рыбакина - 18-й номер рейтинга WTA. Молодая восходящая звезда из Казахстана поднялась на 154 позиций по сравнению с прошлым годом. Сыграла в пяти финалах из десяти турниров в 2020 году. 28 побед - лучший показатель среди игроков в 2020 году. Основная цель: "Стать первой ракеткой мира и выиграть турнир "Большого шлема" (слова Рыбакиной). Рыбакина готова продемонстрировать свой талант на "Ролан Гаррос"
, - говорится на видео.
Добавим, что Рыбакина вышла
во второй круг "Ролан Гаррос", обыграв в двух партиях румынку Сорану Кырстю со счетом 6:0, 6:3.