Елена Рыбакина выиграла партию под ноль и вышла во второй круг "Ролан Гаррос"

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина
вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает корреспондент Vesti.kz
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На старте "Ролан Гаррос"
Рубакина, занимающая 18-е место в мировом рейтинге, встречалась с 83-й ракеткой мира румынкой Сораной Кирстей
. Казахстанка выиграла первую партию под ноль (6:0), а во второй соперница навязала борьбу, но Рыбакина довела матч до победы 6:3.
Теннисистки провели на корте час и пять минут. За это время 21-летняя Рыбакина сделала пять брейков и два эйса, семь раз ошибившись при подаче. 30-летняя Кырстя один раз взяла подачу соперницы и допустила две двойные ошибки.
Во втором круге "Ролан Гаррос" Рыбакина встретится с победительницей пары Фиона Ферро
(Франция) - Хитер Уотсон
(Великобритания).