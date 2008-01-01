Елена Рыбакина выиграла партию под ноль и вышла во второй круг "Ролан Гаррос"

Ее соперницей была румынка.

Елена Рыбакина. Фото: ubitennis.net
Новости спорта Теннис WTA
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Сегодня 17:55
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На старте "Ролан Гаррос" Рубакина, занимающая 18-е место в мировом рейтинге, встречалась с 83-й ракеткой мира румынкой Сораной Кирстей. Казахстанка выиграла первую партию под ноль (6:0), а во второй соперница навязала борьбу, но Рыбакина довела матч до победы 6:3.

Теннисистки провели на корте час и пять минут. За это время 21-летняя Рыбакина сделала пять брейков и два эйса, семь раз ошибившись при подаче. 30-летняя Кырстя один раз взяла подачу соперницы и допустила две двойные ошибки.

Во втором круге "Ролан Гаррос" Рыбакина встретится с победительницей пары Фиона Ферро (Франция) - Хитер Уотсон (Великобритания).
Метки:
Рыбакина Елена Ролан Гаррос WTA
Теннис WTA
0
Сегодня 17:55
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