Юлия Путинцева стартовала с победы на "Ролан Гаррос"

Казахстанка отдала сопернице три гейма.

Юлия Путинцева. Фото: wtatennis.com
Новости спорта Теннис WTA
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Сегодня 23:40
Представительница Казахстана Юлия Путинцева вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщают Vesti.kz.

На старте "Ролан Гаррос" Путинцева, занимающая 27-е место в мировом рейтинге, встречалась с 79-й ракеткой мира Кирстен Флипкенс из Бельгии со счетом 6:1, 6:2.

Матч продолжался час и девять минут. Путинцева реализовала шесть брейк-пойнтов и дважды ошибалась при подаче. Флипкенс один раз взяла подачу соперницы и не допускала двойных ошибок. В личных встречах теннисисток теперь равенство 2-2.

Следующей соперницей Путинцевой будет Надя Подорошка из Аргентины.
Метки:
Путинцева Юлия Ролан Гаррос WTA
Теннис WTA
0
Сегодня 23:40
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