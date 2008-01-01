Юлия Путинцева стартовала с победы на "Ролан Гаррос"

Представительница Казахстана Юлия Путинцева
вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщают Vesti.kz
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На старте "Ролан Гаррос" Путинцева, занимающая 27-е место в мировом рейтинге, встречалась с 79-й ракеткой мира Кирстен Флипкенс
из Бельгии со счетом 6:1, 6:2.
Матч продолжался час и девять минут. Путинцева реализовала шесть брейк-пойнтов и дважды ошибалась при подаче. Флипкенс один раз взяла подачу соперницы и не допускала двойных ошибок. В личных встречах теннисисток теперь равенство 2-2.
Следующей соперницей Путинцевой будет Надя Подорошка из Аргентины.