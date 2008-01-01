"Cпособна принимать более удачные решения". Рыбакина прокомментировала поражение в финале турнира WTA

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала свое поражение в финале турнира WTA в Страсбурге.

Сегодня, 26 сентября, она встречалась в решающем матче с сильнейшей теннисисткой Украины Элиной Свитолиной и уступила в трех сетах.

"Немного поторопилась в третьем сете и слишком быстро отдала несколько геймов. Я способна подавать лучше и принимать более удачные решения. Было холодно, и играть из-за этого было труднее. Однако мы находились в равных условиях. Нам обеим пришлось бороться и показывать свою лучшую игру", - цитирует Рыбакину сайт WTA.

Отметим, что эта встреча началась с большим опозданием из-за дождя. Теперь Рыбакина отправится в Париж для участия в "Ролан Гаррос", где в первом круге сыграет против румынки Сораны Кырсти.