"Cпособна принимать более удачные решения". Рыбакина прокомментировала поражение в финале турнира WTA

Она отметила, что было холодно.

Елена Рыбакина. Фото: wtatennis.com. Getty Images©
Новости спорта Теннис WTA
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Сегодня 22:28

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала свое поражение в финале турнира WTA в Страсбурге.

Сегодня, 26 сентября, она встречалась в решающем матче с сильнейшей теннисисткой Украины Элиной Свитолиной и уступила в трех сетах.

"Немного поторопилась в третьем сете и слишком быстро отдала несколько геймов. Я способна подавать лучше и принимать более удачные решения. Было холодно, и играть из-за этого было труднее. Однако мы находились в равных условиях. Нам обеим пришлось бороться и показывать свою лучшую игру", - цитирует Рыбакину сайт WTA.

Отметим, что эта встреча началась с большим опозданием из-за дождя. Теперь Рыбакина отправится в Париж для участия в "Ролан Гаррос", где в первом круге сыграет против румынки Сораны Кырсти. 

Метки:
Рыбакина Елена WTA Украина Франция
Теннис WTA
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Сегодня 22:28
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