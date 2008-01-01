Рыбакина вышла в полуфинал турнира WTA в Страсбурге и получила шанс поквитаться за Дияс

Матч продлился чуть более часа.

Елена Рыбакина. Фото: olympic.kz©
Новости спорта Теннис WTA
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Сегодня 17:07
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина пробилась в полуфинал турнира WTA в Страсбурге (Франция), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В четвертьфинале она переиграла в двух сетах китаянку Чжан Шуай - 6:3, 6:2.

Матч длился час и одну минуту.

В 1/2 финала Рыбакина сыграет с японкой Нао Хибино, которая в матче второго круга победила другую казахстанскую теннисистку Зарину Дияс - 7:5, 6:3. В 1/4 финала Хибино обыграла Елену Остапенко из Латвии - 7:6, 7:6.

Полуфинальный матч одиночного разряда Хибино - Рыбакина состоится 25 сентября.
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теннис Рыбакина Елена WTA Дияс Зарина Франция
Теннис WTA
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Сегодня 17:07
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