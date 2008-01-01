Рыбакина вышла в полуфинал турнира WTA в Страсбурге и получила шанс поквитаться за Дияс

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина
пробилась в полуфинал турнира WTA в Страсбурге (Франция), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В четвертьфинале она переиграла в двух сетах китаянку Чжан Шуай
- 6:3, 6:2.
Матч длился час и одну минуту.
В 1/2 финала Рыбакина сыграет с японкой Нао Хибино
, которая в матче второго круга победила другую казахстанскую теннисистку Зарину Дияс
- 7:5, 6:3. В 1/4 финала Хибино обыграла Елену Остапенко
из Латвии - 7:6, 7:6.
Полуфинальный матч одиночного разряда Хибино - Рыбакина состоится 25 сентября.