Елена Рыбакина вышла в 1/4 финала турнира WTA в Страсбурге

Первая ракетка Казахстана обыграла хозяйку корта.

Елена Рыбакина. Фото: wtatennis.com
Новости спорта Теннис WTA
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Сегодня 20:29
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина пробилась в четвертьфинал турнира в Страсбурге (Франция), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче второго круга Рубакина, занимающая 18-е место в рейтинге WTA, обыграла 52-ю ракетку мира француженку Ализе Корне со счетом 6:3, 7:6 (10:8).

Теннисистки провели на корте час и 49 минут. Счет в личном противостоянии стал 2-0 в пользу представительницы Казахстана.

За выход в полуфинал Internationaux de Strasbourg﻿ Рыбакина сыграет с победительницей матча Клара Бюрель (Франция) - Чжан Шуай (Китай).
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Рыбакина Елена WTA
Теннис WTA
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Сегодня 20:29
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