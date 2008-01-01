Елена Рыбакина вышла в 1/4 финала турнира WTA в Страсбурге

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина
пробилась в четвертьфинал турнира в Страсбурге (Франция), сообщает корреспондент Vesti.kz
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В матче второго круга Рубакина, занимающая 18-е место в рейтинге WTA, обыграла 52-ю ракетку мира француженку Ализе Корне
со счетом 6:3, 7:6 (10:8).
Теннисистки провели на корте час и 49 минут. Счет в личном противостоянии стал 2-0 в пользу представительницы Казахстана.
За выход в полуфинал Internationaux de Strasbourg Рыбакина сыграет с победительницей матча Клара Бюрель (Франция) - Чжан Шуай (Китай).