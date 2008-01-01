Рыбакина стартовала с победы на турнире WTA во Франции

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
успешно провела стартовый матч одиночного разряда на турнире WTA
в Страсбуре (Франция), сообщает корреспондент Vesti.kz
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В первом круге она победила бельгийку Гретье Миннен
в двух сетах - 7:5, 6:4. На это ей потребовалось час и 33 минуты. При этом Рыбакина в шести случаях допустила двойные ошибки, что, в общем-то, не помешало ей выиграть.
В мировом рейтинге Рыбакина занимает 18-е место, Миннен - 110-е.
В следующем круге Рыбакина встретится с победителем пары Полона Херцог (Словения) - Ализе Корне (Франция).