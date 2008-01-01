Путинцева снялась с матча против второй ракетки мира. Названа причина

Соперница прошла в полуфинал.

Фото: gotennis.ru
Новости спорта Теннис WTA
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Сегодня 19:01
Стала известна причина, по которой казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не смогла доиграть матч против второй ракетки мира румынки Симоны Халеп на турнире в Риме (Италия).

Как сообщает пресс-служба WTA, Путинцева снялась из-за проблем со спиной.

После проигрыша первого сета (2:6) Путинцева вызвала на корт врача, после чего продолжила борьбу, но старалась проводить розыгрыши как можно короче. Проиграв еще два гейма, казахстанка подошла к сетке и отказалась от продолжения борьбы.



Таким образом, Халеп вышла в полуфинал турнира Internazionali BNL d'Italia﻿, где сыграет с белорусской Викторией Азаренко или испанкой Гарбин Мугурусой.
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Теннис WTA
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Сегодня 19:01
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