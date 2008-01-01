Путинцева снялась с матча против второй ракетки мира. Названа причина

Стала известна причина, по которой казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
не смогла доиграть матч против второй ракетки мира румынки Симоны Халеп
на турнире в Риме (Италия).
Как сообщает пресс-служба WTA, Путинцева снялась из-за проблем со спиной.
После проигрыша первого сета (2:6) Путинцева вызвала на корт врача, после чего продолжила борьбу, но старалась проводить розыгрыши как можно короче. Проиграв еще два гейма, казахстанка подошла к сетке и отказалась
от продолжения борьбы.
Таким образом, Халеп вышла в полуфинал турнира Internazionali BNL d'Italia, где сыграет с белорусской Викторией Азаренко или испанкой Гарбин Мугурусой.