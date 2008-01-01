Юлия Путинцева проиграла второй ракетке мира на турнире WTA в Риме

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
не смогла пробиться в полуфинал турнира серии WTA в Риме (Италия), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В матче 1/4 финала Путинцева, занимающая 30-е место в мировом рейтинге, встречалась со второй ракеткой румынкой Симной Халеп
. В первой партии казахстанка сумела взять только два гейма (2:6), а во второй при счете 0:2 в пользу соперницы отказалась от продолжения матча.
Теннисистки провели на корте 48 минут. Счет в очном противостоянии стал 2-0 в пользу румынки.
Напомним, на пути в четвертьфинал Путинцева выбила
первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину
.