Юлия Путинцева проиграла второй ракетке мира на турнире WTA в Риме

Теннисистки оспаривали путевку в полуфинал.

Фото: sportskeeda.com
Новости спорта Теннис WTA
0
Сегодня 17:10
Женская теннисная ассоциация
1/4 финала
Халеп - Путинцева 1:0 ТП
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не смогла пробиться в полуфинал турнира серии WTA в Риме (Италия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче 1/4 финала Путинцева, занимающая 30-е место в мировом рейтинге, встречалась со второй ракеткой румынкой Симной Халеп. В первой партии казахстанка сумела взять только два гейма (2:6), а во второй при счете 0:2 в пользу соперницы отказалась от продолжения матча.

Теннисистки провели на корте 48 минут. Счет в очном противостоянии стал 2-0 в пользу румынки.

Напомним, на пути в четвертьфинал Путинцева выбила первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину.
Метки:
Путинцева Юлия WTA
Теннис WTA
0
Сегодня 17:10
© 2008 - 2020 ТОО «EML»