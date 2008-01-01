Путинцева обыграла Рыбакину в казахстанском дерби на турнире WTA

В Риме прошли матчи 1/8 финала турнира WTA. В одном из них сыграли первая и вторая ракетки Казахстана Елена Рыбакина
и Юлия Путинцева
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В непростой игре победу в трех сетах одержала Путинцева - 4:6, 7:6, 6:2. Матч длился два чача и 42 минуты.
В четвертьфинале Юлия встретится со второй ракеткой турнира румынкой Симоной Халеп
, которая ранее победила украинку Даяну Ястремскую (7:5, 6:4). Их встреча состоится 19 сентября.
В Риме Рыбакина, занимающая 18-е место в мировом рейтинге, сначала обыграла россиянку Екатерину Александрову (6:0, 6:4), а затем сломила
сопротивление чешки Мари Боузковой (7:5, 7:6).
Путинцева, идущая на 30-й строчке в рейтинге, в предыдущих играх одолела
представительницу Швеции Ребекку Петерсон (6:2, 6:4), а за ней хорватку Петру Мартич (6:3, 6:7, 6:4).