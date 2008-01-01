Путинцева обыграла Рыбакину в казахстанском дерби на турнире WTA

Матч длился более двух часов.

Юлия Путинцева. Фото: sportingnews.com©
Новости спорта Теннис WTA
0
Сегодня 19:57
В Риме прошли матчи 1/8 финала турнира WTA. В одном из них сыграли первая и вторая ракетки Казахстана Елена Рыбакина и Юлия Путинцева, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В непростой игре победу в трех сетах одержала Путинцева - 4:6, 7:6, 6:2. Матч длился два чача и 42 минуты.

В четвертьфинале Юлия встретится со второй ракеткой турнира румынкой Симоной Халеп, которая ранее победила украинку Даяну Ястремскую (7:5, 6:4). Их встреча состоится 19 сентября.

В Риме Рыбакина, занимающая 18-е место в мировом рейтинге, сначала обыграла россиянку Екатерину Александрову (6:0, 6:4), а затем сломила сопротивление чешки Мари Боузковой (7:5, 7:6).

Путинцева, идущая на 30-й строчке в рейтинге, в предыдущих играх одолела представительницу Швеции Ребекку Петерсон (6:2, 6:4), а за ней хорватку Петру Мартич (6:3, 6:7, 6:4).
Метки:
теннис WTA Путинцева Юлия Рыбакина Елена Италия
Теннис WTA
0
Сегодня 19:57
© 2008 - 2020 ТОО «EML»