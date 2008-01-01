Юлия Путинцева обыграла 16-ю ракетку мира на турнире в Риме и вышла на Елену Рыбакину

Теннисистки разыграют путевку в 1/4 финала.

Фото: wtatennis.com
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Сегодня 21:06
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в третий круг турнира WTA в Риме (Италия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче второго круга Internazionali BNL d'Italia Путинцева, занимающая 30-е место в мировом рейтинге, встречалась с 16-й ракеткой мира хорваткой Петрой Мартич. Первая партия осталась за казахстанкой - 6:3. Во второй Путинцева вела 5:1, но в итоге уступила на тай-брейке - 6:7. В решающем сете представительница Казахстана выиграла - 6:4.

За три часа матча Мартич сделала один эйс и шесть брейков, пять раз ошибившись при подаче. Тогда как Путинцевая не подавала навылет и реализовала восемь брейк-пойнтов, допустив три двойные ошибки. Счет личных встреч стал 2-0 в пользу казахстанки.

За выход в четвертьфинал турнира Путинцева сыграет с первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной.

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Путинцева Юлия Рыбакина Елена WTA
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Сегодня 21:06
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