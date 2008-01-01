Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина
вышла в третий круг турнира WTA в Риме (Италия), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
На пути к 1/8 финала Internazionali BNL d'Italia Рыбакина, занимающая 18-е место в мировом рейтинге, обыграла в двух партиях 47-ю ракетку мира чешку Мари Боузкову со счетом 7:5, 7:6 (7:3 на тай-брейке).
За два часа и 27 минут матча 21-летняя Рыбакина сделала пять брейков и четыре эйса, шесть раз ошибившись при подаче. 22-летняя Боузкова четырежды брала подачу соперницы и не допускала двойных ошибок. Прежде между собой теннисистки не встречались.
Отметим, что следующей соперницей Рыбакиной может стать ее соотечественница Юлия Путинцева
. Правда, сначала Путинцевой надо пройти хорватку Петру Мартич, посеянную под восьмым номером.