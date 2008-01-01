Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA в Риме

Там она может сыграть с Путинцевой.

Елена Рыбакина. Фото: WTA
Новости спорта Теннис WTA
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Сегодня 22:18
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA в Риме (Италия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На пути к 1/8 финала Internazionali BNL d'Italia Рыбакина, занимающая 18-е место в мировом рейтинге, обыграла в двух партиях 47-ю ракетку мира чешку Мари Боузкову со счетом 7:5, 7:6 (7:3 на тай-брейке).

За два часа и 27 минут матча 21-летняя Рыбакина сделала пять брейков и четыре эйса, шесть раз ошибившись при подаче. 22-летняя Боузкова четырежды брала подачу соперницы и не допускала двойных ошибок. Прежде между собой теннисистки не встречались.

Отметим, что следующей соперницей Рыбакиной может стать ее соотечественница Юлия Путинцева. Правда, сначала Путинцевой надо пройти хорватку Петру Мартич, посеянную под восьмым номером.
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Теннис WTA
0
Сегодня 22:18
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