Путинцева объяснила свое поражение в 1/4 финала US Open

Казахстанка взяла пять геймов.

Юлия Путинцева. Фото: usopen.org
Новости спорта Теннис WTA
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Сегодня 10:35
Казахстанка Юлия Путинцева прокомментировала поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису (US Open), который проходит в Нью-Йорке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче за выход в полуфинал турнира Путинцева, посеянная на турнире под 23-м номером, уступила в двух партиях 41-й ракетке мира Дженнифер Брэди из США со счетом 3:6, 2:6. Американка сократила отставание в личных встречах до 1-2.

"Я была более уставшей, чем в предыдущем матче, поэтому не могла так быстро реагировать на действия соперницы. Она выдавала быстрые розыгрыши для меня, мне не хватило реакции и скорости передвижений. Не лучший день для меня, но Дженнифер играла действительно хорошо", - приводит слова Путинцевой WTA Insider.

Отметим, что Путинцева впервые вышла в четвертьфинал US Open (до этого лучшим достижением на турнире была стадия 1/8 финала).

Дальше четвертьфинальной стадии турниров "Большого шлема" казахстанцы в одиночном разряде не проходили. Ранее до этой стадии на "Ролан Гаррос" дважды доходила Путинцева. Также два раза на этом этапе турнира в Париже останавливалась Ярослава Шведова, у которой есть еще один четвертьфинал на "Уимблдоне". 
Метки:
Путинцева Юлия US Open WTA США
Теннис WTA
0
Сегодня 10:35
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