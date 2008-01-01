Юлия Путинцева проиграла исторический для Казахстана матч на US Open

С турнира ее выбила 41-я ракетка мира.

Юлия Путинцева. Фото: Darren Carroll/USTA
Новости спорта Теннис WTA
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Вчера 23:29
Турнир Большого шлема "Открытый Чемпионат США"
1/4 финала
Брэди - Путинцева 2:0
Казахстанка Юлия Путинцева не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису (US Open), который проходит в Нью-Йорке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 1/4 финала Путинцева, посеянная на турнире под 23-м номером, встречалась с 41-ракеткой мира американкой Дженнифер Брэйди и уступила в двух партиях 3:6, 2:6. Счет в личном в противостоянии стал 2-1 в пользу казахстанки. Теннисистки провели на корте час и восемь минут.

Напомним, что Путинцева впервые вышла в четвертьфинал US Open (до этого лучшим достижением на турнире была стадия 1/8 финала).

Дальше четвертьфинальной стадии турниров "Большого шлема" казахстанцы в одиночном разряде не проходили. Ранее до этой стадии на "Ролан Гаррос" дважды доходила Путинцева. Также два раза на этом этапе турнира в Париже останавливалась Ярослава Шведова, у которой есть еще один четвертьфинал на "Уимблдоне".
Метки:
Путинцева Юлия US Open WTA США
Теннис WTA
0
Вчера 23:29
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