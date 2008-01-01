Прямая трансляция исторического для Казахстана матча Путинцевой на US Open

Сегодня, 8 сентября, казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сыграет в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open), который проходит в Нью-Йорке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Путинцева, посеянная на турнире под 23-м номером и занимающая 35-е место в рейтинге WTA, встретится с американкой Дженнифер Брэйди, которая является 41-й ракеткой мира, а на турнире посеяна под 28-м номером.

Встреча запланирована на 22:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Напомним, в матче первого круга Путинцева победила американку Робин Монтгомери - 6:1, 6:3, во втором переиграла белоруску Веру Лапко - 6:3, 6:3, в третьем взяла верх над еще одной представительницей Беларуси Александрой Соснович - 3:6, 6:2, 6:1, а в четвертом прошла 15-ю ракетку мира хорватку Петру Мартич - 6:3, 2:6, 6:4.

Пока дальше четвертьфинальной стадии турниров "Большого шлема" казахстанцы в одиночном разряде не проходили. Ранее до этой стадии на "Ролан Гаррос" дважды доходила Путинцева. Также два раза на этом этапе турнира в Париже останавливалась Ярослава Шведова, у которой есть еще один четвертьфинал на Уимблдоне.