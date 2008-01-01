Казахстан в топ-8. Определились все пары 1/4 финала женского одиночного турнира US Open

Стали известны все пары 1/4 финала женского одиночного турнира на Открытом чемпионате США по теннису (US Open), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Последней четвертьфиналисткой стала бельгийка Элизе Мертенс (16), которая обыграла вторую ракетку турнира американку Софию Кенин со счетом 6:3, 6:3. Следующей соперницей бельгийки станет Виктория Азаренко из Беларуси.

В 1/8 финала Путинцева в трех сетах обыграла Петру Мартич из Хорватии. В четвертьфинале она сыграет против американки Дженнифер Брэди. За выход в эту стадию турнира организаторами предусмотрены призовые в размере 425 000 долларов США.

Другие четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

Дженнифер Брэди (США, 28) - Юлия Путинцева (Казахстан, 23),

Наоми Осака (Япония, 4) - Шелби Роджерс (США),

Цветана Пиронкова (Болгария) - Серена Уильямс (США, 3).

Впервые в истории US Open в 1/4 финала мужского турнира россияне сыграют друг с другом