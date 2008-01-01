Путинцева обыграла 15-ю ракетку мира и вышла в четвертьфинал US Open

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open), который проходит в Нью-Йорке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Путинцева, посеянная на турнире под 23-м номером, в матче четвертого раунда встречалась с хорваткой Петрой Мартич, получившей восьмой номер турнира. Первый счет казахстанка выиграла 6:3, причем вела 5:0. Второй она устпила - 2:6, а вот в третьем - повела 4:0 и довела его до победы 6:4. Встреча продолжалась два часа 30 минут.

В рейтинге WTA 25-летняя Путинцева занимает 35-е место, а 29-летняя Мартич является 15-й ракеткой мира. Ранее теннисистки между собой не встречались.

За выход в полуфинал сыграет с американкой Дженнифер Брэйди, которая является 41-й ракеткой мира, а на турнире посеяна под 28-м номером. В четвертом круге она прошла немку Анжелику Кербер - 6:1, 6:4.

Напомним, в матче первого круга Путинцева победила американку Робин Монтгомери - 6:1, 6:3, во втором переиграла белоруску Веру Лапко - 6:3, 6:3, а в третьем взяла вверх над еще одной представительницей Беларуси Александрой Соснович - 3:6, 6:2, 6:1.

Также на турнире от Казахстана выступали Михаил Кукушкин (дошел до третьего круга), Елена Рыбакина (дошла до второго круга), Зарина Дияс (проиграла в первом круге) и Александр Бублик (проиграл в первом круге).