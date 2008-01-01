Путинцева вышла в четвертый круг US Open

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата США (US Open), который проходит в Нью-Йорке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Путинцева, посеянная на турнире под 23-м номером, в матче третьего раунда обыграла белоруску Александру Соснович в трех сетах со счетом 3:6, 6:2, 6:1. Встреча продолжалась два часа и две минуты.

В рейтинге WTA 25-летняя Путинцева занимает 35-е место, а 26-летняя Соснович - 106-е. В личных встречах казахстанка ведет у белоруски - 3:0.

За выход в четвертьфинал Путинцева сыграет с хорваткой Петрой Мартич, которая является 15-й ракеткой мира.

Напомним, в матче первого круга она победила американку Робин Монтгомери - 6:1, 6:3, а во втором переиграла белоруску Веру Лапко - 6:3, 6:3. Также на турнире продолжает выступление Михаил Кукушкин, который в третьем круге сыграет с австралийским теннисистом Джорданом Томпсоном.