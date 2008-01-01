Взявшая паузу в карьере 20-летняя российская теннисистка опубликовала фото с обнаженной грудью

Российская теннисистка Софья Жук, в марте объявившая о решении взять паузу в карьере, опубликовала горячее фото в своем Instagram, сообщает "Чемпионат".

"Потому что почему бы и нет", - подписала фото Жук. Спустя некоторое время Софья удалила фото из своего аккаунта.

20-летняя российская теннисистка не выступала с Уимблдона 2019 года. В настоящее время она находится в США. В рейтинге WTA она поднималась до 118-й строчки (17 декабря 2018 года). На турнирах Большого шлема Софья не проходила дальше первого круга. Жук выиграла шесть турниров ITF в одиночном разряде.

В 2015 году 15-летняя Жук выиграла титул на юниорском Уимблдоне, победив в финале соотечественницу Анну Блинкову со счетом 7:5, 6:4. Софья не проиграла ни одного сета за весь турнир.