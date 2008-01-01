Зарина Дияс проиграла партию "под ноль" и вылетела с US Open

Казахстан понес вторую потерю на турнире.

Зарина Дияс. Фото: usopen.org
Новости спорта Теннис WTA
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Сегодня 10:01
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в Нью-Йорке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На старте турнира Дияс, занимающая 60-е место в рейтинге WTA, встречалась с 61-й ракеткой мира Бернардой Пера из США. Казахстанка сумела навязать борьбу только в первом сете, уступив на тай-брейке 6:7 (4:7). Вторую партию американка взяла уже под ноль (6:0).

Теннисистки провели на корте час и 47 минут. За это время казахстанка выполнила одна подачу на вылет, одну двойную ошибку и отыграла четыре брейк-поинта из 11.

Ранее во второй круг US Open вышли две представительницы Казахстана Елена Рыбакина и Юлия Путинцева.

В мужской сетке турнира Михаил Кукушкин выиграл в первом круга, а вот Александр Бублик вылетел с турнира.
Метки:
Дияс Зарина US Open WTA США Рыбакина Елена Путинцева Юлия
Теннис WTA
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Сегодня 10:01
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