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"Постараться завершить сезон в топ-10". Елена Рыбакина - о своем прогрессе и главной цели

Казахстанка вышла во второй круг US Open.

"Постараться завершить сезон в топ-10". Елена Рыбакина - о своем прогрессе и главной цели
Елена Рыбакина. Фото: wtatennis.com
Новости спорта Теннис WTA
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Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина рассказала о возобновлении тренировок после карантина и главной цели, а также прокомментировала свой прогресс. Ее слова приводит Tennismajors.com.

21-летняя Рыбакина, занимающая 17-е место в рейтинге WTA, вышла во второй круг US Open, обыграв украинку Катарину Завацкую (6:3, 6:0).

- Когда я начала тренироваться после двух с половиной месяцев перерыва, я ожидала худшего, но все было не так уж плохо. Вообще, все было в порядке. Мы постепенно начинали в Казахстане, но там не было полноценной возможности тренироваться из-за карантина в связи со второй волной вируса. Поэтому мы переехали в Братиславу, и там я начала полноценно готовиться - пять недель физподготовки и тенниса ежедневно.

- Вы отлично начали сезон-2020, как вы это объясните?
- Я не ожидала, что так начну год. Но я очень хорошо подготовилась. Впервые у меня было пять-шесть недель предсезонки. Потому что раньше у меня не было такой подготовки - может, всего две или три недели. Еще в 2019-м я провела много матчей. Я не ожидала, но здорово, что я так начала год.

- Как вы объясните свой прогресс с 2019-го до нынешнего момента?
- В 2019-м я многому научилась. Начала работать со своим тренером Стефано (Вуковом). Я многому у него научилась и сейчас, конечно, продолжаю учиться. Для меня это отличный опыт. Я много играла на турнирах и сильно прибавила физически. Думаю, в основном благодаря тренеру. Сейчас он работает со мной на постоянной основе, и он первый тренер, который постоянно со мной путешествует. Я учусь у него на корте и за его пределами. Думаю, мы понемногу прибавляем во всем. В 2019-м я провела много матчей, но мы немного улучшили мою технику подачи и форхенда. И я продолжаю учиться. Всему понемногу.

- Какая у вас цель на US Open?
- Конечно, цель всегда одна - выигрывать каждый турнир! Но полгода никто не играл, так что не знаю. Я просто постараюсь сделать все, что в моих силах, посмотрим, как все сложится.

- Какие у вас краткосрочные и долгосрочные цели?
- Цель на этот год - постараться завершить сезон в топ-10. С новой рейтинговой системой это сложно, но возможно. Безусловно, главная цель - стать номером один и побеждать на "Больших шлемах".

 

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Метки:
Рыбакина Елена US Open WTA США

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