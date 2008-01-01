Юлия Путинцева обыграла 36-ю ракетку мира и вышла во второй круг турнира в Нью-Йорке

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
вышла во второй круг турнира в Нью-Йорке, призовой фонд которого превышает 1,9 миллиона долларов, сообщает корреспондент Vesti.kz
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На старте Western & Southern Open Путинцева обыграла 36-ю ракетку мира Чжан Шуай из Китая со счетом 6:4, 6:3. Таким образом, казахстанка одержала первую победу в личном противостоянии - предыдущие две встречи остались за китаянкой.
В следующем круге турнира Путинцева, занимающая 33-е место в рейтинге WTA, встретится с 13-й сеяной Марией Саккари из Греции.
А вот в мужской сетке Western & Southern Open Александр Бублик
проиграл в первом круге российскому теннисисту Карену Хачанову со счетом 4:6, 4:6. Встреча продолжалась час и 24 минуты.
Бублик подал шесть эйсов, один раз ошибся на подаче. Хачанов семь раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трех. Теннисисты впервые встречались друг с другом в официальных матчах.
За выход в третий круг турнира Хачанов сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.