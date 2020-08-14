Действующая победительница US Open отказалась от участия в турнире

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Действующая победительница Открытого чемпионата США по теннису (US Open) канадка Бьянка Андрееску отказалась от участия в турнире в этом году, передает РИА Новости.
20-летняя спортсменка не участвовала в соревнованиях с октября 2019 года, когда получила травму колена. Ранее с US Open из-за ситуации с коронавирусом снялись несколько ведущих теннисистов, в том числе первая ракетка мира австралийка Эшли Барти и обладатель трофея 2019 года у мужчин испанец Рафаэль Надаль.
"После бесед с близкими мне людьми я приняла трудное решение не ехать в Нью-Йорк в этом году. Победа на Открытом чемпионате США в прошлом году уже была наивысшей точкой в моей карьере. Я буду грустить из-за того, что меня здесь не будет. Однако я понимаю, что непредвиденные обстоятельства, включая пандемию коронавируса, поставили под угрозу мою подготовку и способность соревноваться на самом высоком уровне", - прокомментировала Андрееску.
US Open пройдет с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке.
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