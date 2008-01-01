"Это просто посмешище". Тренер первой ракетки Казахстана - о безопасности на турнире в Италии

Стефано Вуков, тренер первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной, выразил недовольство организацией системы безопасности на турнире в Палермо (Италия), который стартует 3 августа, сообщает "Чемпионат". Этими соревнованиями должен возобновиться сезон в WTA, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса.

"То есть, вот как вы проводите тесты для игроков на улице в Палермо и удивляетесь, почему один игрок уже сдал положительный тест? Кроме того, люди входят и выходят из официального отеля, и они никак не связаны с игроками или турниром. Это просто посмешище", - написал Вуков в своем Instagram.

Стоит отметить, что 30 июля итальянские СМИ сообщили о положительном тесте на коронавирус у одной из участниц турнира. Оказалось, что речь идет о представительнице Нидерландов Розали ван дер Хук, вошедшей в состав участниц парных соревнований. Однако спортсменка уточнила, что последний ПЦР-тест на коронавирус дал отрицательный результат, и она готова сыграть. По словам Розали, вопросы возникли к ее анализу крови, однако коронавирусом она уже переболела ранее.

Турнир Palermo Ladies Open относится к категории International и играется на грунте. Призовой фонд его равен 251 750 долларов. На турнире должная выступить Елена Рыбакина, которая является 17-й ракеткой мира. На данный момент она продолжает подготовку к возвращению на корт.