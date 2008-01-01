"Были личные проблемы". Шарапова назвала виновного в своей дисквалификации за допинг

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова откровенно рассказала, как начала принимать мельдоний, из-за чего в 2016 году получила 15-месячную дисквалификацию, передает "Чемпионат". По ее словам, препарат был в ее жизни многие годы.

"Еще в молодости заметила, что здоровье не в порядке. По этой причине отец начал поиски личного врача в России. Невзирая на то, что мы жили в США, ему было комфортнее найти русскоговорящего врача - это упрощало бы им коммуникацию.

Он нашел доктора, однако, к сожалению, он не был спортивным врачом. Мы сделали ряд анализов, и он выписал лекарства. Одним из них и был милдронат - его в России продают без рецепта и принимают наравне с обычным аспирином.

Начиная с 2006 года, я принимала милдронат практически регулярно. Раз за разом меня тестировали на допинг, но ничего запрещенного не находили. Так происходило вплоть до 2015 года.

В 2013 году я сменила врача, но продолжила принимать милдронат. В 2016-м он был запрещен. В конце 2015-го я попросила своего менеджера проверить обновленный список запрещенных препаратов, но он этого не сделал - в тот период у него были личные проблемы", - сказала Шарапова.

Напомним, бывшая первая ракетка мира Шарапова - пятикратная победительница турниров "Большого шлема", одна из десяти женщин в истории, собравшая "Карьерный шлем" (выиграла все турниры "Большого шлема", но не за один год). Она объявила о завершении карьеры в феврале этого года. Россиянка выиграла 36 одиночных титулов WTA и три турнира в парном разряде. Кроме того, на ее счету серебряная медаль Олимпиады 2012 года в Лондоне.

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