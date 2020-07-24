"Были личные проблемы". Шарапова назвала виновного в своей дисквалификации за допинг

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Таблица всех трансферов КПЛ
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
ATP WTA Кубок Дэвиса Казахстан (теннис) ITF
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Были личные проблемы". Шарапова назвала виновного в своей дисквалификации за допинг

Препарат был в ее жизни многие годы.

"Были личные проблемы". Шарапова назвала виновного в своей дисквалификации за допинг
Мария Шарапова. Фото: sport-express.ru©
Новости спорта Теннис WTA
0

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова откровенно рассказала, как начала принимать мельдоний, из-за чего в 2016 году получила 15-месячную дисквалификацию, передает "Чемпионат". По ее словам, препарат был в ее жизни многие годы.

"Еще в молодости заметила, что здоровье не в порядке. По этой причине отец начал поиски личного врача в России. Невзирая на то, что мы жили в США, ему было комфортнее найти русскоговорящего врача - это упрощало бы им коммуникацию.

Он нашел доктора, однако, к сожалению, он не был спортивным врачом. Мы сделали ряд анализов, и он выписал лекарства. Одним из них и был милдронат - его в России продают без рецепта и принимают наравне с обычным аспирином.

Начиная с 2006 года, я принимала милдронат практически регулярно. Раз за разом меня тестировали на допинг, но ничего запрещенного не находили. Так происходило вплоть до 2015 года.

В 2013 году я сменила врача, но продолжила принимать милдронат. В 2016-м он был запрещен. В конце 2015-го я попросила своего менеджера проверить обновленный список запрещенных препаратов, но он этого не сделал - в тот период у него были личные проблемы", - сказала Шарапова.

Напомним, бывшая первая ракетка мира Шарапова - пятикратная победительница турниров "Большого шлема", одна из десяти женщин в истории, собравшая "Карьерный шлем" (выиграла все турниры "Большого шлема", но не за один год). Она объявила о завершении карьеры в феврале этого года. Россиянка выиграла 36 одиночных титулов WTA и три турнира в парном разряде. Кроме того, на ее счету серебряная медаль Олимпиады 2012 года в Лондоне.

Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также лучшими голами прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Шарапова Мария Допинг Дисквалификация WTA

Ссылки по теме:

Новости
Вчера
09:20
Теннис

"Были личные проблемы". Шарапова назвала виновного в своей дисквалификации за допинг
10 июля
08:39
Теннис

WTA изменила систему подсчета мирового рейтинга
23 июня
22:52
Теннис

"Спящая красавица". Как тренер готовит лучшую теннисистку Казахстана к возобновлению сезона
10 июня
00:10
Теннис

Казахстанские теннисисты узнали правила отбора на перенесенную Олимпиаду-2020
22 мая
16:55
Теннис

"Ее цель - стать первой в мире". Тренер казахстанки Рыбакиной рассказал о характере, семье и мотивации теннисистки
15 мая
23:48
Теннис

Кукушкин назвал будущую звезду мирового тенниса из Казахстана
11 мая
23:55
Теннис

Подарок от Назарбаева и планы поехать на бой Головкина. Юлия Путинцева - в прямом эфире Vesti.kz
7 мая
12:20
Теннис

Прямой эфир на Vesti.kz: в гостях известная теннисистка сборной Казахстана Юлия Путинцева
5 мая
13:53
Теннис

"Это вам не шуточки". Теннисистка опубликовала откровенное фото в свой день рождения
30 апреля
09:28
Теннис

Мария Шарапова и Серена Уильямс сыграют на благотворительном онлайн-турнире
24 апреля
11:51
Теннис

"Я очень хорошо знаю, как разозлить ее". Хорватский тренер высказался о первой ракетке Казахстана
19 апреля
11:02
Хоккей

Прямой эфир на Vesti.kz: известный комментатор расскажет о последних новостях "Барыса" и ответит на вопросы
15 апреля
21:25
Теннис

"Иди обними меня". Игривое и сексуальное фото от российских теннисисток
12 апреля
11:13
Теннис

Августовский турнир WTA в Канаде отменен из-за коронавируса
12 апреля
08:23
Теннис

Мария Шарапова вышла в финал виртуального US Open
4 апреля
23:51
Теннис

Белорусская теннисистка опубликовала откровенное фото топлес
26 марта
18:17
Теннис

"Ура! Меня выпустили!". Шведова - о выходе из карантина из-за коронавируса
19 марта
07:44
Теннис

Все турниры ATP и WTA приостановлены
16 марта
14:22
Теннис

"Мой тест на коронавирус отрицательный, но ...". Ярослава Шведова рассказала, почему остается в карантине
9 марта
10:36
Теннис

Путинцева и Дияс потеряли позиции в рейтинге WTA
4 марта
19:00
Теннис

"Хочу выиграть турнир "Большого шлема". Рыбакина нацелилась улучшить позицию в мировом рейтинге
26 февраля
22:26
Теннис

"Серьезно психовала, но сейчас нет ресурса". Рыбакина рассказала об усталости и эмоциях после побед
26 февраля
19:15
Теннис

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
26 февраля
08:35
Теннис

Первая ракетка Казахстана получила травму и снялась с турнира в Дохе
25 февраля
22:23
Теннис

Казахстанка Путинцева победила первую ракетку Бельгии на турнире WTA Premier в Катаре
25 февраля
17:44
Теннис

Первая ракетка Казахстана рассказала о победе на старте турнира WTA Premier в Катаре и изменениях в своей игре
24 февраля
21:56
Теннис

Юлия Путинцева стартовала с победы на турнире WTA в Катаре
23 февраля
08:37
Теннис

Горжусь, что смогла добиться такого результата - первая ракетка Казахстана о финале турнира WTA в Дубае
21 февраля
12:55
Теннис

Новый рекорд Казахстана! На какое место может подняться Рыбакина в рейтинге WTA после турнира в ОАЭ
20 февраля
20:25
Теннис

Первая ракетка Казахстана впервые в карьере обыграла теннисистку из ТОП-5 рейтинга WTA
20 февраля
01:11
Теннис

Как первая ракетка Казахстана вышла в 1/4 финала турнира WTA в ОАЭ
19 февраля
00:49
Теннис

Как первая ракетка Казахстана победила чемпионку Australian Open-2020
10 февраля
21:53
Теннис

Видеообзор победы первой ракетки Казахстана на старте турнира WTA в России
24 октября 2019
23:23
Теннис

Фото с матча звезд тенниса Новака Джоковича и Рафаэля Надаля в Нур-Султане
14 сентября 2019
20:45
Теннис

Как 20-летняя теннисистка из Казахстана вышла в финал турнира WTA в Китае
30 августа 2019
06:37
Теннис

Как Юлия Путинцева обыграла 13-ю ракетку мира на US Open
20 июня 2016
13:37
Теннис

Фоторепортаж с теннисного турнира Technodom - BMW Open Cup
19 октября 2015
12:48
Теннис

Фото с мастер-класса от Александра Недовесова в Казахстане
13 июля 2015
10:03
Теннис

Фото с тренировки сборной Казахстана перед матчем против Австралии на Кубке Дэвиса
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика