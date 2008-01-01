Гусман Кыргызбаев вошел в десятку сильнейших дзюдоистов мира

Международная федерация дзюдо обновила мировой рейтинг.

Гусман Кыргызбаев. Фото: Международная федерация дзюдо ©

Новости спорта Борьба 0 Сегодня 08:18

Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев по итогам выступления на турнире "Большого шлема" в Будапеште вошел в десятку сильнейших спортсменов, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.



Кыргызбаев выступает в категории до 60 килограммов, и в первом круге турнира он одолел представителя Азербайджана Давуда Мамадсоя. Но во втором раунде казахстанец уступил венгру Давиду Наджи и занял итоговое седьмое место.



"Большой шлем" в Будапеште стал первым значимым турниром после долгого перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Состав участников соревнований был очень сильный, в чемпионате принимали участие лучшие борцы мира. Несмотря на это, Гусман показал высокий результат. Впереди нас ждут усиленные тренировки к предстоящим соревнованиям", - поделился начальник отдела подготовки штатных команд по олимпийским видам спорта ЦСКА майор Анвар Усенов.



Добавим, что в обновленном мировом рейтинге Кыргызбаев занимает седьмое место в своей весовой категории, набрав 4080 очков.



Гусман Кыргызбаев - член национальной сборной РК, победитель чемпионата мира среди военнослужащих CISM (Международный совет военного спорта) в Цюрихе (Швейцария) 2016 года, чемпион этапа Гран-при в Агадире (Марокко) 2018 года, чемпион турнира "Большого шлема" (Grand-Slam) в Абу-Даби (ОАЭ) 2019 года, неоднократный призер представительных международных турниров.