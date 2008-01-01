Назарбаев выразил соболезнования семья Жаксылыка Ушкемпирова

Олимпийский чемпион умер на 70-м году жизни.

Фото: akorda.kz
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Сегодня 07:55
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования семье и близким известного спортсмена, олимпийского чемпиона Жаксылыка Ушкемпирова, сообщает сайт Елбасы.

Назарбаев отметил, что Ушкемпиров - один из великих сыновей своего народа, которым гордилась вся страна.

"Он был первым казахом, завоевавшим титул чемпиона мира по греко-римской борьбе. Он также преуспел в бизнесе и внес достойный вклад в экономическое развитие Казахстана. Принимал активное участие в благотворительных акциях, делился своим опытом с другими, был хорошим примером для окружающих.

Всегда буду с благодарностью вспоминать мои встречи с ним. Уверен, что наши соотечественники не забудут его имя и вклад в развитие страны", - говорится в телеграмме.

Ранее соболезнования семье родным и близким покойного выразил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. 

О смерти Ушкемпирова стало известно 2 августа. Олимпийский чемпион скончался на 70-м году жизни.
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