Президент Казахстана выразил соболезнования семье Жаксылыка Ушкемпирова

Олимпийский чемпион скончался на 70-м году жизни.

Фото: wrestling.kz
Новости спорта Борьба
0
Сегодня 19:49
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье прославленного борца Жаксылыка Ушкемпирова.

В связи с кончиной олимпийского чемпиона глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким покойного.

"Жаксылык Амиралыулы внес значительный вклад в укрепление спортивного потенциала нашей страны, был ярким примером для молодежи. Он возводил в регионах спортивные комплексы, многое сделал для подготовки молодых спортсменов, участвовал в развитии сельского хозяйства. Благодаря своему самоотверженному труду и активной гражданской позиции он пользовался заслуженным уважением народа. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", - говорится в телеграмме.

О смерти Ушкемпирова стало известно 2 августа.
Метки:
Токаев Касым-Жомарт Утраты
Борьба
0
Сегодня 19:49
© 2008 - 2020 ТОО «EML»