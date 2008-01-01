Президент Казахстана выразил соболезнования семье Жаксылыка Ушкемпирова

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
выразил соболезнования семье прославленного борца Жаксылыка Ушкемпирова
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В связи с кончиной олимпийского чемпиона глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким покойного.
"Жаксылык Амиралыулы внес значительный вклад в укрепление спортивного потенциала нашей страны, был ярким примером для молодежи. Он возводил в регионах спортивные комплексы, многое сделал для подготовки молодых спортсменов, участвовал в развитии сельского хозяйства. Благодаря своему самоотверженному труду и активной гражданской позиции он пользовался заслуженным уважением народа. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", - говорится в телеграмме.
О смерти
Ушкемпирова стало известно 2 августа.