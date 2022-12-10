Марокко сенсационно обыграл Португалию на ЧМ-2022 и сотворил историю

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 22:59
©FIFA.com

Сборные Португалии и Марокко сыграли в 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча состоялась на стадионе "Эль Тумама" в Дохе и завершилась победой марокканцев. На 42-й минуте Юссеф Эн-Несери забил победный мяч.

Этот успех позволил стать им самой успешной командой из Африки. Ранее, ни один коллектив не проходил дальше четвертьфинала.

Теперь Марокко в полуфинале встретится с победителем пары Англия - Франция, который пройдет этой ночью, в 1:00 по времени Астаны.

Следующий матч африканского коллектива пройдет 14 декабря.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу

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