Исламхан может отправиться в Португалию или Сербию

Клуб готовится к новому сезону.

Бауыржан Исламхан. Фото: ФК "Аль-Айн"©
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Сегодня 15:46
"Аль-Айн", за который выступает футболист сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, может отправиться в Португалию или Сербию для проведения УТС. Об этом сообщают эмиратские СМИ. 

Отмечается, что главный тренер команды Педру Эмануэл был вынужден завершить сбор в Абу-Даби раньше установленного срока из-за высокой температуры и влажности.

Руководство клуба немедленно приступило к поиску подходящей альтернативы для завершения подготовительного периода. Предпринимаются попытки организовать сборы в одной из европейских стран, причем Португалия видится наиболее подходящим местом. Поскольку Педру Эмануэл хорошо осведомлен о местных клубах и способен облегчить задачу по организации товарищеских матчей с ними.

Сербию также рассматривают для проведения дальнейшей подготовки.

Напомним, что Исламхан перешел в клуб из ОАЭ 31 января и в десяти матчах забил один гол, отдав три ассиста - в марте все турниры были приостановлены, а потом досрочно завершены из-за пандемии. Летом казахстанский полузащитник подписал новый контракт с "Аль-Айном" на три года.

Чемпионат ОАЭ сезона-2020/21 стартует 9 сентября. В первом туре, 10-го числа, "Аль-Айн" дома примет "Хаур-Факкан".
Метки:
Футбол Аль-Айн ФК Исламхан Бауыржан ОАЭ Португалия Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Коронавирус
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Сегодня 15:46
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