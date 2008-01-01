"У меня работа такая". Вратарь сборной Казахстана о нашумевшем видео с 12 пропущенными мячами от Франции

Вратарь женской сборной Казахстана по футболу Ирина Сандалова, пропустившая 12 мячей от команды Франции в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2021, прокомментировала нашумевший видеоролик, передает Tengrinews.kz.

Видео, в котором голкипер эмоционально реагировала на голы и опасные моменты у своих ворот, иногда сопровождая эпизоды отборным матом, разлетелось по всем соцсетям. По словам Сандаловой, она была удивлена реакцией пользователей.

"Конечно, я видела этот ролик, мне кажется, в Казахстане нет уже человека, который бы его не видел. Я сама не смотрела, не читала комментарии. Мне это неинтересно. Но было удивительно, что некоторые приняли так тяжело, что после гола я заматерилась. Я вратарь, у меня работа такая - подсказывать, говорить, быть агрессивной в игре", - отметила она.

По ее словам, так получилось, что во время игры против Франции огромная нагрузка была именно на вратаре. "Я играла в тот день не одна, со мной были десять человек, просто так получилось, что навал был на мои ворота. Было тяжело, по 6-7 человек стояли чуть не передо мной, они пытались закрывать ворота, как могли. Мне было трудно видеть мяч. Но как-то приходилось это делать. Я не знаю, для чего поставили микрофон позади моих ворот, но скажу одно: футболисты матерятся все! Практически все люди в мире матерятся. Именно в тот момент трудно сдержать эмоции", - поделилась Сандалова.

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Добавим, что казахстанские футболистки с нулем заняли последнее место в отборочной группе, пропустив 43 мяча и забив два гола. Француженки вышли из группы с первого места, набрав 22 балла.