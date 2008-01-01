"Продолжаем подниматься в рейтинге". Петков - о выходе казахстанского клуба в плей-офф женской Лиги чемпионов

Следующие игры пройдут в марте.

Калоян Петков. Фото: КФФ©
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Сегодня 20:12
Главный тренер "БИИК-Казыгурт" Калоян Петков поделился своими эмоциями от победного результата во втором матче с украинской командой "Жилстрой-2" в рамках 1/16 финала женской Лиги чемпионов.

Ответная игра прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. По сумме двух матчей (первая игра 1:2) в 1/8 финала турнира вышел "БИИК-Казыгурт".

"Не секрет, что в этом году у нас очень большие кадровые проблемы. Такой год для всех в принципе. Пандемия сказалась на всех нас. Поэтому мы собрались в сентябре, нам было трудно подготовиться в психологическом плане, потому что всегда играли в групповых этапах, квалификациях, а тут сразу вышли в 1/16 финала. Постарались, конечно, подготовить команду, но по ходу сезона потеряли двух ключевых игроков. То, что мы сделали в Украине, предопределило исход ответного матча. Мы должны были сегодня выигрывать. После этого матча команда начнет готовиться к матчам в марте. Это хорошо, потому что мы продолжаем подниматься в рейтинге", - приводит его слова пресс-служба КФФ.

Жеребьевка 1/8 финала состоится 16 февраля 2021 года, а матчи этой стадии пройдут 3-4 и 10-11 марта. 
Метки:
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Футбол Женский футбол
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Сегодня 20:12
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