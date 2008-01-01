Президент КФФ отреагировал на выход казахстанского клуба в плей-офф женской Лиги чемпионов

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адильбек Джаксыбеков обратился к игрокам и тренерскому штабу шымкентского клуба "БИИК-Казыгурт" с поздравлениями после победы над "Жилстрой-2" (Украина) в 1\16 финала женской Лиги чемпионов.



"Очередной ваш успех на международной арене доказывает, что клуб всегда ставит перед собой амбициозные задачи и умеет держать высокую планку. "БИИК-Казыгурт" давно превратился в один из символов казахстанского футбола, гордость целой страны.



Ваша победа порадовала всех отечественных болельщиков и стала грандиозным подарком на государственный праздник - День Независимости Республики Казахстан. Желаю команде дальнейшего процветания, преданных поклонников и новых побед!" - приводит слова Джаксыбекова сайт КФФ.



Отметим, что "БИИК-Казыгурт" на своем поле победил харьковскую команду со счетом 1:0 и по сумме двух игр вышел в 1/8 финала турнира.



Жеребьевка этой стадии состоится 16 февраля 2021 года, а матчи пройдут 3-4 и 10-11 марта.