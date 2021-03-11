Казахстанский "БИИК-Казыгурт" вылетел из женской Лиги чемпионов, уступив на стадии 1/8 финала мюнхенской "Баварии", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ответный матч состоялся в Мюнхене и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе "Баварии" голы забили Лина Магулл (2-я минута с пенальти), Симоне Бойе (35-я) и Сидней Леманн (60-я с пенальти). При этом на 40-й минуте Магулл не реализовала еще один 11-метровый.

Первая игра завершилась со счетом 6:1 в пользу "Баварии", которая и вышла в 1/4 финала, а "БИИК-Казыгурт" покинул турнир.

Добавим, что "Бавария" во втором розыгрыше кряду выбила в 1/8 финала казахстанский клуб.

Участие в 1/8 финала женской Лиги чемпионов является лучшим результатом "БИИК-Казыгурт" - ранее шымкентский клуб подобного результата добивался в сезонах-2016/17 и 2017/18.