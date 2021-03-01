"Кайрат" объявил о создании женской футбольной команды

Футбольный клуб "Кайрат" объявил о создании женской команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Об этом было объявлено в ходе презентации основного состава клуба в преддверии сезона-2021.

В чемпионате Казахстана среди женщин в 2020 году участвовали "БИИК-Казыгурт" (Шымкент), "Окжетпес" (Кокшетау), СДЮСШОР №8 (Нур-Султан), ДЮСШ №7 (Шымкент) и "Кызылорда".

УЕФА на рекомендательной основе предложил участникам еврокубков создать женские команды.

Напомним, что "Кайрат" выступит в Лиге чемпионов в сезоне-2021/22.