Футболистки казахстанского клуба вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов

Победа достигнута по сумме двух игр.

Фото: КФФ©
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Сегодня 14:27
Шымкентский "БИИК-Казыгурт" победил харьковский "Жилстрой-2" и пробился в 1/8 финала женской Лиги чемпионов по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ответная игра 1/16 финала проходила в Шымкенте и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий гол на 35-й минуте забила Камила Кулмагамбетова.

В первой встрече казахстанки уступили - 1:2, но за счет гола на чужом поле в следующий раунд пробился "БИИК-Казыгурт".

Жеребьевка 1/8 финала состоится 16 февраля 2021 года, а матчи этой стадии пройдут 3-4 и 10-11 марта. Финал состоится 16 мая на стадионе "Гамла Уллеви" в Гетеборге (Швеция).

Действующим победителем турнира является французский "Лион".
Метки:
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Сегодня 14:27
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