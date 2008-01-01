Футболистки казахстанского клуба вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов

Шымкентский "БИИК-Казыгурт"
победил харьковский "Жилстрой-2"
и пробился в 1/8 финала женской Лиги чемпионов
по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Ответная игра 1/16 финала проходила в Шымкенте и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий гол на 35-й минуте забила Камила Кулмагамбетова.
В первой встрече казахстанки уступили - 1:2, но за счет гола на чужом поле в следующий раунд пробился "БИИК-Казыгурт".
Жеребьевка 1/8 финала состоится 16 февраля 2021 года, а матчи этой стадии пройдут 3-4 и 10-11 марта. Финал состоится 16 мая на стадионе "Гамла Уллеви" в Гетеборге (Швеция).
Действующим победителем турнира является французский "Лион".