Женская сборная Казахстана по футболу потерпела крупное поражение в матче отбора на Евро-2021

Женская сборная Казахстана по футболу
уступила Северной Македонии
в рамках отборочного цикла Евро-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Встреча прошла в Алматы на Центральном стадионе и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Дубль оформила Гентьяна Роки, отличившаяся на 11-й и 34-й минутах, также точным ударом отметилась Элма Шемсович на 37-й минуте.
Как итог, казахстанская команда потерпела седьмое поражение в семи играх и осталась на последнем, пятом месте в группе G. Македонская сборная, набрав шесть очков, расположилась на четвертой позиции. Более подробно с турнирной таблицей можно ознакомиться здесь
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Следующий матч казахстанские футболистки проведут на выезде с Францией 1 декабря.