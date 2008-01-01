Женская сборная Казахстана по футболу потерпела крупное поражение в матче отбора на Евро-2021

Исход был предрешен в первом тайме.

Фото: КФФ©
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Сегодня 19:23
Женская сборная Казахстана по футболу уступила Северной Македонии в рамках отборочного цикла Евро-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Алматы на Центральном стадионе и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Дубль оформила Гентьяна Роки, отличившаяся на 11-й и 34-й минутах, также точным ударом отметилась Элма Шемсович на 37-й минуте.

Как итог, казахстанская команда потерпела седьмое поражение в семи играх и осталась на последнем, пятом месте в группе G. Македонская сборная, набрав шесть очков, расположилась на четвертой позиции. Более подробно с турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Следующий матч казахстанские футболистки проведут на выезде с Францией 1 декабря.
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Футбол Женский футбол
1
Сегодня 19:23
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