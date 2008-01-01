Матч футболистки сборной Казахстана из ЦСКА отменен из-за коронавируса

Матч заключительного тура с участием команды ЦСКА
, за которую выступает футболистка сборной Казахстана Юлия Мясникова
, не состоится, сообщается на сайте
клуба.
Отмечается, что по итогам проведенного 20 ноября тестирования на ПЦР, у нескольких игроков женского футбольного клуба ЦСКА выявлен положительный результат на наличие COVID-19. Клуб уведомил о полученных результатах соответствующие органы.
Футболистки, у которых выявлен коронавирус, изолированы. За состоянием их здоровья наблюдает медицинский штаб команды.
В связи со сложившейся ситуацией матч 14-го тура Суперлиги ЦСКА - "Локомотив" отменен.
Отметим, что 27-летняя Мясникова играет за ЦСКА с 2019 года, в составе московского клуба она уже дважды выиграла
чемпионат России.