Матч футболистки сборной Казахстана из ЦСКА отменен из-за коронавируса

Ранее ее клуб стал чемпионом страны.

Фото: ЖФК ЦСКА©
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Сегодня 15:29
Матч заключительного тура с участием команды ЦСКА, за которую выступает футболистка сборной Казахстана Юлия Мясникова, не состоится, сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что по итогам проведенного 20 ноября тестирования на ПЦР, у нескольких игроков женского футбольного клуба ЦСКА выявлен положительный результат на наличие COVID-19. Клуб уведомил о полученных результатах соответствующие органы.

Футболистки, у которых выявлен коронавирус, изолированы. За состоянием их здоровья наблюдает медицинский штаб команды.

В связи со сложившейся ситуацией матч 14-го тура Суперлиги ЦСКА - "Локомотив" отменен.

Отметим, что 27-летняя Мясникова играет за ЦСКА с 2019 года, в составе московского клуба она уже дважды выиграла чемпионат России.
Метки:
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Футбол Женский футбол
0
Сегодня 15:29
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