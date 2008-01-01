Футболистка сборной Казахстана стала чемпионом России в составе ЦСКА

Женская команда ЦСКА во второй раз подряд стал чемпионом России, сообщает корреспондент Vesti.kz. Московский клуб завоевал титул за тур до окончания Суперлиги.

Армейцы стали недосягаемы для преследователей по итогам 13-го тура, в котором одержали победу над пермской "Звездой-2005", а идущий следом "Локомотив" потерял очки в матче с "Рязань-ВДВ", сыграв вничью.

В 13-ти матчах подопечные Максима Зиновьева набрали 33 очка, отрыв от второго места за тур до окончания чемпионата составляет четыре балла.

Напомним, что в составе ЦСКА выступает футболистка сборной Казахстана Юлия Мясникова.

"Кто мы? Чемпионы! Всю семью поздравляю! 12 Вы лучшие!" - написала спортсменка в Instagram.