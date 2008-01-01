Футболистка сборной Казахстана стала чемпионом России в составе ЦСКА

Ее команда выиграла титул досрочно.

Юлия Мясникова. Фото: instagram.com/myasnikova_yuliya15
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Сегодня 22:13

Женская команда ЦСКА во второй раз подряд стал чемпионом России, сообщает корреспондент Vesti.kz. Московский клуб завоевал титул за тур до окончания Суперлиги.

Армейцы стали недосягаемы для преследователей по итогам 13-го тура, в котором одержали победу над пермской "Звездой-2005", а идущий следом "Локомотив" потерял очки в матче с "Рязань-ВДВ", сыграв вничью. 

В 13-ти матчах подопечные Максима Зиновьева набрали 33 очка, отрыв от второго места за тур до окончания чемпионата составляет четыре балла. 

Напомним, что в составе ЦСКА выступает футболистка сборной Казахстана Юлия Мясникова.

"Кто мы? Чемпионы! Всю семью поздравляю! 12 Вы лучшие!" - написала спортсменка в Instagram.

Метки:
Мясникова Юлия
Футбол Женский футбол
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Сегодня 22:13
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